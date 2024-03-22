Корабль "Союз МС-25" прибудет на МКС 25 марта

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-25", запуск которого был перенесен на субботу, прибудет на Международную космическую станцию (МКС) 25 марта, сообщили в "Роскосмосе.

Корабль с экипажем в составе космонавта "Роскосмоса" Олега Новицкого, участницы космического полета из республики Беларусь Марины Василевской и астронавта НАСА Трейси Дайсон доберется до МКС по двухсуточной схеме сближения. Стыковка пилотируемого корабля: 25 марта в 18:10 мск, сообщили в пресс-службе.

Там отмечается, что госкомиссия рассмотрела результаты выяснения причин нештатной ситуации и приняла решение о проведении пуска в запланированную резервную дату - 23 марта.

Запуск "Союза МС-25" должен был состояться 21 марта в 16:21 мск, однако пуск ракеты был отменен в автоматическом режиме за несколько секунд до старта.

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил накануне, что причиной отмены запуска стала просадка напряжения химического источника тока.

По его словам, пуск ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" к МКС состоится 23 марта в 15:36 мск.

В свою очередь исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщал, что экипаж корабля находится в безопасности.