Матвиенко выразила соболезнования родным и близким погибших в Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Государство окажет всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим в Crocus City Hall, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Соболезную родным и близким погибших в "Крокус Сити Холле". Сил им пережить эту трагедию... Это страшное, невыносимое горе. Государство окажет всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим", - написала Матвиенко в своем телеграм-канале.

По ее словам, "те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание".

"Мужества всем нам, всему обществу, вынести этот удар", - добавила спикер.

Как сообщили ранее в центре общественных связей ФСБ, по предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе "Крокус Сити Холл" началась стрельба, возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.