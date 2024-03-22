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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:08

В МЧС не подтвердили сообщения о локализации пожара в Crocus City Hall

В МЧС не подтвердили сообщения о локализации пожара в Crocus City Hall
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - МЧС России не подтверждает сообщения о локализации пожара в подмосковном Crocus City Hall.

"В настоящий момент его площадь составляет 12 тыс. 900 квадратных метров"- сообщает пресс-служба ведомства.

В целях оказания информационной поддержки и психологической помощи в МЧС России открыт телефон горячей линии: 8-800-775-17-17.

Как сообщили ранее в центре общественных связей ФСБ, по предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе Crocus City Hall началась стрельба, возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
МЧС Crocus City Hall
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