Три вертолета тушат пожар в Crocus City Hall

В борьбе с огнем задействованы 320 спасателей, свыше 130 единиц техники

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - МЧС России наращивает группировку, задействованную в тушении пожара в Crocus City Hall в Красногорске Московской области.

"В настоящее время к тушению привлечено более 320 человек и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами на горящее здание осуществляются сбросы воды" - сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.

По предварительной информации, в результате теракта на данный момент есть 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ