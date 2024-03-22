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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:08

Три вертолета тушат пожар в Crocus City Hall

В борьбе с огнем задействованы 320 спасателей, свыше 130 единиц техники

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - МЧС России наращивает группировку, задействованную в тушении пожара в Crocus City Hall в Красногорске Московской области.

"В настоящее время к тушению привлечено более 320 человек и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами на горящее здание осуществляются сбросы воды" - сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.

По предварительной информации, в результате теракта на данный момент есть 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
МЧС РФ Подмосковье Красногорск Crocus City Hall
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