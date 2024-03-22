Пожар охватил весь фасад здания Crocus Сity Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Огонь распространился на весь фасад здания Crocus Сity Hall в Красногорске, из верхних этажей вылетают окна, передает корреспондент "Интерфакса".

Остекление двух этажей здания концертного зала выбило силой пламени пожара. Слышны взрывы и хлопки разрушения конструкций от огня.

В настоящий момент пожарные автомобили и вертолеты прекратили проливы здания, вероятно, из-за ветра.

Очевидцев и журналистов оттеснили с прилегающей парковки до МКАД.

На парковке остаются десятки гражданских автомобилей посетителей концертного зала, а также техника спецслужб.

По данным оперативных служб, в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске вечером неизвестные вооруженные люди открыли огонь, затем в здании начался пожар.

По факту происшествия Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).