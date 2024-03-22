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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:08

Мурашко и Голикова лично координируют оказание помощи пострадавшим в Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко прибыли Федеральный центр медицины катастроф, они координируют оказание медпомощи пострадавшим в результате теракта в Crocus City Hall в Красногорске Московской области, сообщили в Минздраве РФ.

"Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли в Центр управления в кризисных ситуациях Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и лично координируют оказание медицинской помощи пострадавшим в результате теракта в Москве в концертном зале Крокус Сити холл", - сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.

По предварительной информации, в результате теракта на данный момент есть 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Татьяна Голикова Михаил Мурашко Федеральный центр медицины катастроф Красногорск Crocus City Hall
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