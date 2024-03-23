Соцфонд создал рабочую группу по оказанию поддержки в связи с терактом в Красногорске

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В правительстве РФ сообщили, что Социальный фонд России создал рабочую группу по оказанию соцподдержки пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в подмосковном Crocus City Hall.

"Социальный фонд России создал рабочую группу по оперативному оказанию соцподдержки пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокус Сити Холл", - говорится в сообщении в телеграм-канале кабмина.

В минувшую пятницу перед началом концерта в Crocus City Hall в Красногорске Московской области неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.

По предварительной информации, в результате теракта на данный момент есть 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.

Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по ст.205 УК РФ (террористический акт)