Все пострадавшие в Crocus City Hall дети находятся в состоянии средней степени тяжести

Известно об одном ребенке с огнестрельным ранением

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Среди пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall в Красногорске есть дети, все они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

"У нас есть пострадавшие дети, их немного пока, но постоянно обновляется информация. Есть мальчик с огнестрельным ранением. Но все пока в средней тяжести", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По данным Львовой-Беловой, в больницы уже отправлен ребенок с огнестрельным ранением и ребенок, "которого ударили прикладом автомата", их состояние стабильное.

Детский омбудсмен также сообщила, что аппарат омбудсмена находится на связи с Минздравом РФ, с уполномоченными по правам ребенка Москвы и Московской области.

В минувшую пятницу перед началом концерта в Crocus City Hall в Красногорске Московской области неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.

Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по ст.205 УК РФ (террористический акт).