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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:30

Все пострадавшие в Crocus City Hall дети находятся в состоянии средней степени тяжести

Известно об одном ребенке с огнестрельным ранением

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Среди пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall в Красногорске есть дети, все они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

"У нас есть пострадавшие дети, их немного пока, но постоянно обновляется информация. Есть мальчик с огнестрельным ранением. Но все пока в средней тяжести", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По данным Львовой-Беловой, в больницы уже отправлен ребенок с огнестрельным ранением и ребенок, "которого ударили прикладом автомата", их состояние стабильное.

Детский омбудсмен также сообщила, что аппарат омбудсмена находится на связи с Минздравом РФ, с уполномоченными по правам ребенка Москвы и Московской области.

В минувшую пятницу перед началом концерта в Crocus City Hall в Красногорске Московской области неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.

Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по ст.205 УК РФ (террористический акт).

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Мария Львова-Белова Московская область Красногорск Crocus City Hall
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