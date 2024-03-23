В Поволжье усиливают меры безопасности после теракта в Московской области

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Регионы Приволжского федерального округа сообщают об усилении мер безопасности и отмене массовых мероприятий в выходные 23 и 24 марта и в связи с трагедией в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске.

"Собираем заседание областной антитеррористической комиссии для выработки мер по повышению безопасности в регионе. На выходных будут отменены все массовые развлекательные мероприятия", - написал в своем телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Усиливают меры безопасности и в Марий Эл.

"Принял решение об отмене в предстоящие выходные всех культурных и массовых мероприятий (...) Дал поручение принять меры для усиления безопасности в нашей республике. Такие ужасные ситуации ни в коем случае не должны повториться", - сообщил глава региона Юрий Зайцев.

Медицинские и другие спецслужбы должны быть приведены в режим повышенной готовности в Нижегородской области.

"Дал необходимые поручения, в том числе привести медицинские и другие спецслужбы в режим повышенной готовности, а также приостановить в эти выходные культурно-массовые мероприятия. Спортивные состязания и матчи - пока без зрителей", - написал глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Министерство спорта Самарской области проинформировало, что все спортивные мероприятия в ближайшие выходные пройдут без зрителей.

"В знак скорби и солидарности принял решение об отмене в регионе всех увеселительных мероприятий в предстоящие выходные дни. Уверен, земляки поддержат это решение", - написал глава региона Дмитрий Азаров на своей странице во "ВКонтакте".

До особого распоряжения об отмене всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий сообщил в своем телеграм-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

"Поручил ввести дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности. Усилить меры безопасности на объектах с массовым пребыванием людей", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба главы Татарстана, Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших в страшной трагедии и отменил все массовые мероприятия, которые должны были состояться в эту субботу.

Пресс-служба правительства Кировской области сообщила, что по поручению главы Александра Соколова, спортивные, культурные и другие массовые мероприятия будут отменены на протяжении трех ближайших дней.

В ближайшие выходные приостановлены развлекательные мероприятия в Башкирии, Чувашии и Мордовии, Оренбургской и Саратовской областях.

Кроме того, глава Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале попросил представителей частных организаций отказаться от проведения массовых увеселительных мероприятий.

В пятницу вечером неизвестные люди, вооруженные автоматами, открыли огонь в Crocus City Hall в Красногорске. В здании начался пожар. Сообщалось о взрывах.

По данным Следственного комитета России в результате теракта погибли более 60 человек. Число жертв может увеличиться, предупредило ведомство.