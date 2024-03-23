Дальневосточные регионы отменяют массовые мероприятия в связи с терактом в Подмосковье

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Главы регионов Дальнего Востока соболезнуют родным и близким погибших и пострадавших в теракте в Crocus City Hall в Подмосковье и сообщают об отмене развлекательных мероприятий в выходные дни.

"Колыма скорбит. Искренние соболезнования всем, кто утратил родных и близких в "Крокус Сити Холле". Скорейшего выздоровления и сил пострадавшим. В связи с трагедией в столице Родины Магаданская область усилит меры безопасности. Также в выходные отменяются развлекательные, спортивные, культурно-массовые мероприятия", - написал в своем телеграм-канале губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Глава Якутии Айсен Николаев также выразил соболезнования и сообщил об отмене массовых мероприятий. "В связи с трагедией, в Якутии отменяются все массовые развлекательные мероприятия. Прошу отнестись к этому с пониманием", - говорится в сообщении в телеграм-канале главы республики.

Об отмене мероприятий сообщил и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Принял решение отменить в эти выходные все развлекательные мероприятия. Камчатка с вами", - написал он в своем телеграм-канале.

Поражающим своей бессмысленной жестокостью назвал произошедший теракт губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Верю, что заказчики и организаторы этой атаки будут найдены и понесут неотвратимое наказание. Выражаю искренние соболезнования пострадавшим и семьям погибших. С вами сейчас вся страна. В связи с терактом в Подмосковье принял решение об отмене на этих выходных всех развлекательных мероприятий в Сахалинской области", - сообщил Лимаренко в своем телеграм-канале.

"Выражаю соболезнования родным и близким пострадавшим в бесчеловечном теракте в Красногорске Московской области. Единственный возможный ответ на это преступление против человечности - наши единство и сплочение. Только вместе мы выстоим и победим", - написал в своем телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В пятницу вечером неизвестные люди, вооруженные автоматами, открыли огонь в Crocus City Hall в Красногорске. В здании начался пожар. Сообщалось о взрывах.

По данным Следственного комитета России в результате теракта погибли более 60 человек. Число жертв может увеличиться, предупредило ведомство.