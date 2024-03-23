Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о введении в регионе режима воздушной опасности.

"Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер", - написал он в телеграм-канале в субботу.

Глава региона напомнил, что этот режим не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона.