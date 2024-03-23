Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:07

Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о введении в регионе режима воздушной опасности.

"Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер", - написал он в телеграм-канале в субботу.

Глава региона напомнил, что этот режим не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона.

Липецкая область Игорь Артамонов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Нападение на Crocus City Hall

В Брянской области задержаны 4 человека, совершившие теракт в Crocus City Hall

В Брянской области задержаны 4 человека, совершившие теракт в Crocus City Hall

После теракта в Подмосковье госпитализированы 107 человек, 16 - в крайне тяжелом состоянии

Нападение на Crocus City Hall

СКР приступил к допросу задержанных по подозрению в совершении теракта в Подмосковье

Москва и область выплатят пострадавшим в Красногорске от 500 тыс. до 3 млн руб.

Нападение на Crocus City Hall

В стационары Москвы поступили 88 пострадавших при теракте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

СКР сообщил о 93 погибших в результате теракта в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

В списке Минздрава Подмосковья 37 погибших при теракте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Источник сказал, что информация от США о готовящемся теракте носила общий характер

Нападение на Crocus City Hall

Патрушев заявил, что виновные в теракте в Подмосковье не останутся безнаказанными

Госкомиссия допустила к старту ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25"

Госкомиссия допустила к старту ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25"