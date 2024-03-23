Дрон подавлен дежурными средствами в Липецкой области

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о подавлении беспилотника в Лебедянском районе.

"БПЛА самолетного типа небольшого размера был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Лебедянском районе. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в субботу в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность.

Ранее в субботу губернатор сообщил о введении в регионе режима воздушной опасности.