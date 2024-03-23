Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста в Crocus

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который обезвредил одного из террористов в концертном зале Crocus City Hall.

Как сообщается в телеграм-канале ведомства, во время атаки террористов один из присутствовавших в зале, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших, набросился на одного из них и обезвредил его.

"Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей", - подчеркивается в заявлении СКР.

В пятницу, 22 марта, перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли стрельбу.

В настоящее время, по данным МЧС, в здании осуществляется разбор завалов и проливка очагов возгорания на площади 500 кв.м.