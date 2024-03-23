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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:29

Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста в Crocus

Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста в Crocus
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который обезвредил одного из террористов в концертном зале Crocus City Hall.

Как сообщается в телеграм-канале ведомства, во время атаки террористов один из присутствовавших в зале, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших, набросился на одного из них и обезвредил его.

"Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей", - подчеркивается в заявлении СКР.

В пятницу, 22 марта, перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли стрельбу.

В настоящее время, по данным МЧС, в здании осуществляется разбор завалов и проливка очагов возгорания на площади 500 кв.м.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Александр Бастрыкин СКР Crocus City Hall
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