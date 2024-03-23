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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:32

Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для всех видов транспорта

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта на участке Военно-Грузинской дороги приостановлено из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в субботу.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 18:40 по Москве 23 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия
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