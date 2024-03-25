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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:17

Силовики начали проверку в связи с ЧП на уральской шахте "Русала"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы организовали проверку по факту ЧП, произошедшего на шахте в Североуральске (Свердловская область), сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального Главного управления МВД Валерий Горелых.

Силовики, в частности, выясняют, "проводился ли инструктаж по технике безопасности, не нарушалась ли она в ходе работы под землей", сказал Горелых. "По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение", - заявил глава пресс-службы.

Он также уточнил, что инцидент произошел в поселке городского типа Калья (Североуральский городской округ), в местную полицию сообщение о ЧП поступило в 07:35 по местному времени (05:35 по Москве) от диспетчера предприятия.

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"Инцидент произошел в 04:21 (02:21 мск), по предварительным данным, на глубине минус 1 130 метров. В результате сейсмического инцидента - горного удара с энергией 1,1 на 10/5 Дж - произошел обвал горной породы", - добавил Горелых.

В свою очередь пресс-служба облпрокуратуры сообщила, что прокуратура Североуральска также проведет проверочные мероприятия в связи с связи с горным ударом на шахте "Кальинская" с привлечением специалистов других надзорных органов, в том числе проанализирует соблюдение требований безопасности при проведении горных работ.

На место происшествия выехал прокурор Североуральска Игорь Гусаков.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечает облпрокуратура.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло на шахте АО "Севуралбокситруда" (входит в "Русал") в Свердловской области. В результате обрушения породы под завалами оказались двое рабочих-проходчиков 1992 и 1997 годов рождения. Оба местные жители.

В полиции сообщали, что рабочие подают признаки жизни. В операции по их извлечению из-под земли задействовано 12 человек специального горно-спасательного отряда, а также их коллеги по шахте.

Русал Валерий Горелых Свердловская область МВД РФ
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