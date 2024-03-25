Путин в понедельник проведет совещание по мерам в связи с терактом в Crocus

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание с участием силового и социального блока по мерам, принимаемым после теракта в Crocus City Hall, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру президент имеет в виду провести совещание для обсуждения мер, принимаемых после теракта. Совещание будет с участием руководителей", - сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, совещание пройдет в открытом формате.

"Президент продолжает получать все доклады по линии всех соответствующих служб", - добавил Песков.

У пресс-секретаря главы российского государства также спросили, продумываются ли в Кремле дополнительные меры поддержки пострадавших в результате теракта.

"В том числе и для этого, сегодня совещание и собирается. Эта тема будет обсуждаться", - сказал он.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал в Crocus City Hall ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 137 человек, 182 пострадали.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.