Минпромторг предложил запретить отдельные виды ПЭТ-упаковки с 1 сентября

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг подготовил проект постановления правительства о запрете оборота отдельных видов упаковки из ПЭТ, не подлежащей или затрудняющей переработку, с 1 сентября 2024 года. Проект опубликован на regulation.gov.ru.

Документ предусматривает, что с сентября нельзя будет производить и использовать полупрозрачные ПЭТ-бутылки всех цветов, за исключением голубого, зеленого и коричневого; непрозрачные ПЭТ-бутылки, за исключением тары белого цвета; упаковку из ПЭТ, произведенную с использованием круговой этикетки из ПВХ, многослойные ПЭТ-бутылки.

С 1 января 2025 года предлагается ввести запрет на оборот ПЭТ-упаковки, этикетка на которую приклеена с помощью нерастворимого в водном или щелочном растворе клея.

Запрет на обращение этих видов упаковки должен действовать до 2030 года.

Отходы от использования включенной в перечень ПЭТ-упаковки "не извлекаются из общего потока отходов производства и потребления как на стадии накопления, так и в процессе сортировки на предприятиях обработки отходов по причине отсутствия коммерческого интереса к данным фракциям со стороны заготовителей и переработчиков вторичных ресурсов", говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В отношении полупрозрачных ПЭТ-бутылок Минпромторг отмечает, что традиционные цвета (голубой, зеленый, коричневый) используются для сохранения потребительских свойств продукции и увеличения срока годности упакованного товара. "Бутылки иных цветов применяются исключительно для маркетинговых целей, но при этом вторичное сырье нестандартных цветов не востребовано на рынке утилизации и затрудняет процесс переработки", - указывают в министерстве.

Непрозрачная белая ПЭТ-бутылка используется для упаковки молочной и кисломолочной продукции и "имеет для нее функциональное назначение, может быть отдельно выбрана, спрессована и переработана за счет идентификации ее по белому цвету". Остальные цвета, по мнению министерства, не имеют функциональной значимости и при производстве ПЭТ-бутылок используются только в рекламных и маркетинговых целях.

Что касается упаковки из ПЭТ с круговой этикеткой из ПВХ, согласно позиции ППК "РЭО", которую приводит Минпромторг, термоусадочная пленка значительно затрудняет процесс переработки. Использование альтернативных материалов для круговой этикетки, как считают в министерстве, не требует смены оборудования на предприятиях, производящих товары в ПЭТ-упаковке. При этом, согласно позиции Минсельхоза (приведена в пояснительной записке), ограничение оборота и введение альтернативных решений для этикеток из другого материала нуждаются в дополнительной проработке.

В отношении многослойных ПЭТ-бутылок Минпромторг отмечает, что в России они не производятся, а в связи с наличием в одном из слоев компонентов полиамида являются непригодными к вторичной переработке.

Для ПЭТ-упаковки, этикетка на которую приклеена с помощью нерастворимого в водном или щелочном растворе клея, предлагается установить срок запрета с 2025 года, так как в Минпромторге ожидают, что к этому времени будут завершены промышленные испытания щелочерастворимого клея на предприятиях пищевой промышленности. Этикетка, приклеенная нерастворимым клеем, в значительной мере усложняет процесс вторичной переработки упаковки.