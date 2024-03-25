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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:20

Мишустин сообщил, что номинальный рост зарплат за 2023 г. составил более 14%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Номинальный рост зарплат за прошлый год составил больше 14%, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"У нас на сегодняшний день номинальный рост заработной платы за 2023 год больше 14%, а реальный - 7,8%", - сказал Мишустин в ходе встречи с членами думской фракции КПРФ.

"В этом смысле индексация, выплаты, все соответствующие наборы социальных мер, единое пособие для детей сыграли свою роль. Реальные доходы растут, это абсолютный факт", - подчеркнул он.

Михаил Мишустин КПРФ
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