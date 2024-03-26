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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:24

ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в Самарской области

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о предотвращении теракта в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области, его планировал пособник запрещенного в РФ террористического "Русского добровольческого корпуса".

"На территории Самарской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ, 1994 года рождения, пособником террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК), действующей под патронажем украинских спецслужб", - сказали в спецслужбе.

В ФСБ сообщили, что, действуя по указанию куратора, мужчина достал из заранее оборудованного тайника изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), "чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций".

"При задержании злоумышленника произошел самоподрыв изъятого им СВУ, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", - заявили в ФСБ.

В спецслужбе сообщили, что в период с 2022 по 2024 годы "фигурант публично занимался дискредитацией ВС РФ", а в сентябре минувшего года он "был завербован украинской спецслужбой при посредничестве одного из активистов РДК - Кудашева Александра, 1982 года рождения, дав свое согласие в организации и проведении диверсий на территории Российской Федерации".

В ходе обыска по адресу проживания фигуранта дела обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их производства, а также еще одно готовое к применению СВУ.

"В его телефоне обнаружена переписка с куратором и материалы, подтверждающие причастность пособника РДК к террористической деятельности, координируемой украинскими спецслужбами", - заявили в ФСБ.

По факту приготовления к террористическому акту следственным отделом УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30 и п. "а" ч.2 ст. 205 УК России (подготовка к теракту).

ФСБ Самарская область Русский добровольческий корпус
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