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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:04

ФСБ зафиксировала резкий рост сообщений с призывами совершать теракты в РФ

О всех подобных случаях необходимо немедленно информировать правоохранительные органы, заявили в спецслужбе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ФСБ предупреждает о резком росте сообщений и звонков с призывами совершить теракты после атаки на Crocus City Hall, призывает граждан проявлять бдительность и не поддаваться на провокации.

"В связи с резко возросшим после теракта в комплексе Crocus City Hall количеством телефонных звонков и сообщений, поступающих гражданам России, включая несовершеннолетних, с подменных номеров с территории Украины, содержащих призывы к осуществлению террористических актов на территории Российской Федерации, а именно: в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры, а также предложения подросткам за деньги совершить теракт, Центр общественных связей ФСБ России призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации", - заявили в спецслужбе.

В ФСБ подчеркнули, что отдельно "необходимо проговорить с несовершеннолетними важность невступления в разговоры и переписку с подобными абонентами".

"О всех подобных случаях необходимо немедленно информировать правоохранительные органы", - заявили в спецслужбе.

Теракт в Crocus City Hall

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 139 человек, около 200 пострадали.

23 марта директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

В настоящее время по данному делу арестованы семь человек.

Хроника 22 – 26 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
ФСБ Украина Crocus City Hall
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