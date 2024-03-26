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РФ подняла в воздух МиГ-31 из-за двух бомбардировщиков США над Баренцевым морем

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 во вторник был поднят в воздух из-за приближения над Баренцевым морем к государственной границе РФ двух стратегических бомбардировщиков США, сообщило Минобороны РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от государственной границы Российской Федерации", - сказано в сообщении.

"Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - отметило Минобороны РФ.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ США Баренцево море
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