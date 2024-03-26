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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:07

Глава Минцифры заявил об уменьшении числа мошеннических звонков в 2023 году

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Глава Минцифры Максут Шадаев отметил эффективность мер по борьбе с телефонными мошенниками и о росте количества инцидентов в сфере информационной безопасности в стране. "Благодаря в том числе принятым законам у нас резко уменьшилось количество телефонных звонков с подменных номеров", - сказал министр в Госдуме.

По его словам, в 2023 году была заблокирована 571 тысяча мошеннических звонков, что на 24% меньше по сравнению с 2022 годом, указано в презентации к докладу министра на комитете.

Шадаев также представил данные о работе инструментов, связанных с блокировкой фишинговых ресурсов. В 2023 году было заблокировано 122 тысячи фишинговых ресурсов, что больше в четыре раза по сравнению с 2022 годом. "Все, что имеет признаки фишинга в проактивном режиме блокируется до получения жалоб, что с помощью этих сайтов были похищены какие-то средства", - сказал Шадаев.

Он отметил, что вместе с тем "количество инцидентов в сфере информационной безопасности все равно у нас растет, но за 2023 год выросло всего на 16 процентов", и составило 202 тысячи.

"Количество сайтов, которые используют российский сертификат безопасности, тоже в целом у нас увеличивается, это позволяет нам гарантировать устойчивое безопасное соединение пользователей, исключить риски компрометации такого соединения. Более 18 тысяч сайтов перешли на российский сертификат", - сказал Шадаев.

Максут Шадаев Минцифры Госдума
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