Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью 18 снарядов РСЗО Vampire

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что система противовоздушной обороны в ночь на среду уничтожила 18 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire в небе над Белгородской областью.

Ранее о поражении 18 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, есть один пострадавший, он получил осколочные ранения. После отражения воздушной атаки в Белгородском районе были зафиксированы повреждения домовладений в поселке Дубовое, селах Таврово и Никольское.