Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:38

Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью 18 снарядов РСЗО Vampire

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что система противовоздушной обороны в ночь на среду уничтожила 18 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire в небе над Белгородской областью.

Ранее о поражении 18 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, есть один пострадавший, он получил осколочные ранения. После отражения воздушной атаки в Белгородском районе были зафиксированы повреждения домовладений в поселке Дубовое, селах Таврово и Никольское.

Вячеслав Гладков Минобороны Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

18 воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду

Полк ракетных комплексов "Ярс" вышел на боевое патрулирование в Иркутской области

Полк ракетных комплексов "Ярс" вышел на боевое патрулирование в Иркутской области

Минтруда предложило назначить госоператора для найма трудовых мигрантов

Стоимость возвращенных государству предприятий ВПК превышает 333 млрд рублей

Нападение на Crocus City Hall

В МЧС заявили, что под завалами Crocus City Hall людей не осталось

"Сахалинская энергия" получила нового совладельца

Что произошло за день: вторник, 26 марта

Нападение на Crocus City Hall

МЧС расширило список погибших в Crocus City Hall до 120 имен

МЧС расширило список погибших в Crocus City Hall до 120 имен

Рубль немного подешевел к доллару и евро на фоне нестабильной нефти

Рубль немного подешевел к доллару и евро на фоне нестабильной нефти

Дорожные камеры могут начать проверять полисы ОСАГО у нарушителей до конца года

Дорожные камеры могут начать проверять полисы ОСАГО у нарушителей до конца года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });