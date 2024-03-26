Число пострадавших при обстреле белгородского села Головчино возросло до трех

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию о пострадавших при обстреле села Головчино Грайворонского городского округа во вторник.

"По информации от медицины катастроф, пострадали три человека. Двое пожарных МЧС России - один с осколочными ранениями головы и нижних конечностей доставлен в областную клиническую больницу, второй с осколочными ранениями нижних конечностей - в городскую больницу №2 города Белгорода - и женщина с осколочным ранением доставлена в Борисовскую ЦРБ", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его информации, повреждения выявлены в четырех частных жилых домовладениях, в одном из них снаряд попал в кровлю, которая затем загорелась; на социальном объекте (посечен фасад и выбиты окна), в здании пожарной части (пробита кровля) и, предварительно, повреждены шесть автомобилей, один из которых сгорел.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на село Головчино под обстрел попало здание пожарно-спасательной части №43. Ранения получили начальник караула и пожарный.