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Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР 19"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило постоянное регистрационное удостоверение на препарат против коронавируса "МИР 19", сообщили в пресс-службе ФМБА.

"В конце 2023 года завершена III фаза клинических исследований препарата "Мир-19", по результатам которых Министерство здравоохранения России выдало постоянное регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского применения", - говорится в сообщении.

Доклинические и клинические исследования препарата продемонстрировали его высокую эффективность и безопасность, добавили в агентстве.

"МИР 19" разработан на платформе по созданию препаратов, функционирующих на основе механизма интерференции РНК. Препарат избирательно подавляет активность жизненно важных генов вируса, не затрагивая геном человека, отметили в пресс-службе.

Препарат "МИР 19" вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. Он производится на базе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России.

Хроника 09 января 2020 года – 27 марта 2024 годаПандемия коронавируса
МИР 19 ФМБА коронавирус Минздрав
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