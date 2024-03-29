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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:53

Действие антикоронавирусных ограничений в Петербурге продлили до конца 2024 года

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Введенные из-за COVID-19 ограничения сохранятся в Петербурге до конца 2024 года, следует из постановления, опубликованного на сайте городского правительства.

"Слова "по 31.03.2024" заменить словами "по 31.12.2024", - говорится в документе.

В частности, речь идет о запрете проведения публичных мероприятий и участия в них, а ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌также спортивных, зрелищных мероприятий более чем с 300 участниками, кроме тех, что согласованы властями.

Поправки внесены в постановление городского правительства №121 от 13 марта 2020 года "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Ранее была отменена большая часть пунктов постановления.

Хроника 09 января 2020 года – 29 марта 2024 годаПандемия коронавируса
COVID-19 Петербург коронавирус
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