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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:01

Путин пока не планирует посещать Crocus, чтобы не мешать работе штаба

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Посещение президентом РФ места трагедии в Crocus City Hall нецелесообразно, поскольку это помешало бы работе штаба, заявил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"В эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте", - ответил он на вопрос, планирует ли Путин посетить место теракта.

По его словам, с первых минут теракта всеми соответствующими службами и руководством Подмосковья принимались все надлежащие меры для спасения людей, оказание медпомощи пострадавшим, пожаротушения и так далее.

Что касается родственников погибших, то с ними организована очень плотная работа специалистов, отметил пресс-секретарь главы государства.

Вечером 22 марта вооруженные люди напали на Crocus City Hall перед началом концерта, они открыли стрельбу по посетителям и устроили пожар. По последним данным, погибли 143 человека.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Дмитрий Песков Crocus City Hall Владимир Путин
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