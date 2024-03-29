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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:53

Началась разработка техзадания для новой ТЭЦ в тувинском Шагонаре

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Власти Тувы начали разработку технического задания по строительству новой ТЭЦ в городе Шагонар, сообщает пресс-служба правительства республики по итогам встречи главы региона Владислава Ховалыга и министра строительства РФ Ирека Файзуллина.

"Началась разработка технического задания по строительству новой ТЭЦ. Ховалыг отметил, что в данной работе важна поддержка специалистов Минстроя России и НИЦ "Строительство". Эксперты центра провели визуальное обследование здания пострадавшей ТЭЦ, провели фотофиксацию конструкций и взяли их образцы с места аварии", - говорится в сообщении.

По данным главы Тувы, что в настоящее подрядные организации ведут работы по демонтажу ограждающих конструкций и монтажу теплового контура котельной.

Ховалыг напомнил, что сейчас на ТЭЦ задействованы три котлоагрегата из четырех, запущены две конвейерные ленты топливоподачи.

Взрыв и пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошли утром 6 марта. В результате ЧП пострадали 23 человека, один из них скончался. Было нарушено теплоснабжение в 62 многоквартирных и 216 частных домах, в которых проживают около 4 тыс. человек - это примерно треть всего населения города. Власти республики ввели режим ЧС регионального значения.

Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также о нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов. Прокуратура Тувы инициировала проверку, а Ростехнадзор начал расследование причин технологического взрыва.

Суд обязал местное предприятие "УК ТЭК-4" построить новую котельную в городе Шагонаре.

Тува Владислав Ховалыг Шагонарская ТЭЦ
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