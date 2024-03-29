РФ снижает нефтедобычу во II квартале, чтобы соответствовать другим членам ОПЕК+

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Россия вместе с рядом стран ОПЕК+ во втором квартале текущего года будет сокращать добычу нефти, а не экспорт, из-за необходимости соответствовать вкладу в сокращения других стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопрос, как соотносится решение о продлении сокращений на фоне заявлений, что рынок находится в балансе.

"Это мера, связанная с тем, чтобы обеспечить равноценный вклад всех стран в сокращение добычи. Как вы помните, мы не сокращали на тот объем, на который сократили другие страны, но на 5% у нас было сокращ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌ение экспорта. Наступил момент, когда мы вместо экспорта сокращаем добычу", - сказал он.

"Но я хочу сказать, что мы в постоянном режиме мониторим ситуацию, и это наш план на второй квартал, мы договаривались с нашими коллегами, что эти добровольные сокращения могут корректироваться в случае необходимости (...) в сторону необходимости увеличения предложения. Это постоянный процесс", - отметил Новак.

Вице-премьер РФ добавил, что сокращение добычи между российскими компаниями будет распределяться, как обычно, "пропорционально".

Как сообщалось, в начале марта ряд стран ОПЕК+, которые с мая 2023 года дополнительно к официальным квотам альянса сокращают добычу нефти, пролонгировал ограничения, принятые на I квартал 2024 года, еще на II квартал. При этом Россия вместо сокращения экспорта нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌б/с обязалась снижать главным образом добычу.

Так, Эр-Рияд пролонгировал добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с, вступившее в силу еще в июле 2023-го. Это означает, что нефтепроизводство в Саудовской Аравии к концу действия этих ограничений будет находиться на уровне 9 млн б/с ровно год.

Россия во втором квартале будет сокращать добычу и экспорт в общем на 471 тыс. б/с при разной структуре в каждом из месяцев: в апреле Россия снизит добычу на 350 тыс. б/с, а экспорт - на 121 тыс. б/с; в мае - на 400 тыс. б/с и 71 тыс. б/с соответственно; в июне будет только сокращать добычу на 471 тыс. б/с.

Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн б/с. С учетом добровольного сокращения добычи, объявленного в апреле 2023 года на весь 2024 год, - 9,5 млн б/с. Таким образом, в апреле добыча РФ должна будет находиться на уровне 9,1 млн б/с, в мае - 9,05 млн б/с, в июне - 8,979 млн б/с, что соответствует квоте Саудовской Аравии.

Среди других "добровольцев" ОПЕК+: ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с. Ирак не сообщал о продлении ограничений в 211 тыс. б/с на второй квартал 2024 года.

В целом, без учета России страны ОПЕК+ сокращали нефтедобычу на 1,7 млн б/с дополнительно к своим квотам и добровольным ограничениям, принятым на весь 2024 год.