Захарова осудила авиаудары Израиля по целям в Сирии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В российском МИД назвали неприемлемыми агрессивные действия Израиля в отношении Сирии, выразившиеся в авиаударах по объектам близ Алеппо, что привело к многочисленным жертвам. Об этом говорится в комментарии представителя МИД Марии Захаровой.

"По поступающим сообщениям, в ночь на 29 марта израильская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по различным объектам в окрестностях Алеппо. По предварительным данным, жертвами стали десятки человек, многие получили ранения. Ранее, 28 марта, в результате авианалета Израиля в Дамасской провинции пострадали двое мирных граждан", - заявила она.

"В очередной раз подчеркиваем, что такие агрессивные действия в отношении САР, представляющие собой грубейшее нарушение суверенитета этой страны и базовых норм международного права, категорически неприемлемы. Решительно осуждаем эти провокационные силовые акции, которые чреваты крайне опасными последствиями в условиях резкого обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта", - добавила представитель МИД.