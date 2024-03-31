Ставропольский край принял более 400 детей из Белгородской области

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Свыше 400 детей в сопровождении взрослых прибыли на Ставрополье из Белгородской области в воскресенье, сообщает региональное ГУ МЧС.

"Сегодня ночью (...) встретили наших сограждан из Белгородской области на железнодорожном вокзале Невинномысска. Всего прибыли около 500 человек, из них более 400 детей школьного возраста и сопровождающие. Места для их пребывания полностью подготовлены, а также‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ организованы мероприятия по обеспечению всем необходимым", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Отмечается, что для помощи прибывшим на вокзале находились специалисты психологической службы чрезвычайного ведомства.

Ранее сообщалось, что Ставрополье готовится принять до 1,5 тыс. детей из Белгородской области. Их разместят в гостиницах и санаториях края, организуют досуг и учебный процесс.