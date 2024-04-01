Кремль назвал голословными утверждения о причастности РФ к "гаванскому синдрому"

Фото: AP/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Утверждения о причастности России к так называемому гаванскому синдрому являются исключительно беспочвенными обвинениями со стороны СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все это не более чем беспочвенное, голословное обвинение СМИ", - сказал Песков журналистам в понедельник.

"Вы знаете, что это совсем не новая тема. Уже много лет тема так называемого гаванского синдрома муссируется в прессе, причем чаще всего с самого начала она как-то была увязана с обвинениями российской стороны в этом. Но ни разу никто хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений этим голословным обвинениям не публиковал и не высказывал", - отметил он.

Так он прокомментировал публикации о том, что российское главное управление Генштаба якобы причастно к "гаванскому синдрому", который поражал сотрудников американских диппредставительств по всему миру.

"Гаванский синдром"

"Гаванский синдром" получил такое название после того, как в столице Кубы в 2016 и 2017 годах сотрудники ЦРУ и Госдепартамента пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы, в частности, на слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове. Некоторые из них сообщали о проблемах со зрением. Обследование пострадавших провели в Университете Пенсильвании.

Эксперты заявили тогда, что не обнаружили признаков физического воздействия на организм пациентов, которое может вызвать подобные симптомы. По их словам, это "как если бы случилось сотрясение мозга без непосредственного сотрясения".

Некоторые эксперты предположили, что причина недомоганий могла крыться в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.

Всего с 2016 года на "гаванский синдром" пожаловались более 200 американских дипломатов, работавших в разных странах мира в Азии, Европе, Южной Америке.

США во время президентства Дональда Трампа использовали скандал с "гаванским синдромом" как предлог для введения дополнительных санкций против Кубы.

В начале марта 2023 года Associated Press (AP) сообщило, что в американских разведслужбах не располагают фактами, указывающими на то, что случаи "гаванского синдрома" у американских дипломатов и сотрудников дипмиссий вызваны действиями враждебных США иностранных сил.

"Выводы, обнародованные представителями американских разведслужб, ставят под сомнение подозрения тех людей, которые заявляли о том, что Россия или какая-то другая страна могла проводить целенаправленную кампанию, чтобы навредить американцам", - отмечало тогда AP.

"Напротив, по словам официальных лиц, существует больше доказательств того, что иностранные силы не были к этому причастны", - сообщало агентство со ссылкой на заявление двух официальных лиц, проинформировавших журналистов о выводах расследования на условиях анонимности.

Расследованием инцидентов "гаванского синдрома" занимались на протяжении нескольких лет представители семи американских агентств и разведслужб, специалисты изучили 1,5 тыс. случаев в 96 странах.