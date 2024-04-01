Что произошло за день: понедельник, 1 апреля

Завершение поисков на руднике, новые фигуранты дела Crocus, арест активов по делу "Макфы"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Поиски рабочих на месте обвала на руднике "Пионер" в Приамурье прекращены. Спасательная операция завершена из-за угрозы повторных обвалов. Результаты разведочного бурения пяти скважин показывают, что подземные выработки заполнены горной массой, глиной и водой. Родные горняков, заблокированных после обвала, получат единовременную выплату и ежемесячную поддержку детям до их совершеннолетия. Двух сотрудников Ростехнадзора задержали по подозрению в халатности.

- ФСБ выявила причастность задержанных в Дагестане к обеспечению теракта в Crocus. Один из новых фигурантов сообщил на допросе, что отвез оружие террористам, совершившим нападение на концертный зал. Между тем Басманный суд Москвы отправил под арест десятого фигуранта уголовного дела о теракте.

- Приставы постановили арестовать по делу "Макфы" активы на 100 трлн рублей. Адвокат ответчиков отметил, что в иске Генпрокуратура не посчитала их доходы и не дала точной оценки предполагаемого принадлежащего им имущества.

- Ирину Подносову рекомендовали на должность главы Верховного суда РФ. Она является зампредом ВС - руководителем Судебной коллегии по экономическим спорам. Подносова - единственная, кто претендует на должность.

- Генерал КСИР погиб при ударе Израиля по Дамаску. Также сообщалось об ударе близ посольства Ирана.

- МосБиржа с 5 апреля приостановит торги расписками Х5. Решение принято в связи с заявлением Минпромторга РФ в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав X5 Retail Group N.V на ее российскую "дочку". Суд рассмотрит это заявление 23 апреля.

- Семь человек погибли при столкновении автобуса с поездом в Ярославской области. Автобус выехал на пути перед пассажирским поездом Архангельск - Москва.

- Путин поручил сократить домашние задания и контрольные работы для школьников. В поручении по итогам послания Федеральному собранию говорится о необходимости формирования "гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной нагрузки".