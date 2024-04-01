Приставы постановили арестовать по делу "Макфы" активы на 100 трлн рублей

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Судебные приставы постановили наложить арест на активы ответчиков общим объемом 100 трлн рублей в рамках иска Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и аффилированных с нею компаний в доход государства, сообщил "Интерфаксу" адвокат ответчиков Игорь Трунов.

"Все активы арестованы у всех. (...) Откуда взялась эта цифра, не знаю", - сказал он.

По его словам, в иске Генпрокуратура не посчитала доходы ответчиков - экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-сенатора Вадима Белоусова, а также не дала точной оценки предполагаемого принадлежащего им имущества.

При этом ответчики получили постановление судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на шести рублевых, в евро и долларах США счетах, открытых в Цифра банке. Этот документ уже направлен в кредитное учреждение для его исполнения. Общая сумма арестовываемых денежных средств составляет 100 трлн рублей, "хотя бюджет России на 2024 год запланирован в объеме 35 трлн рублей", отметил Трунов.

Он также утверждает, что для подачи иска пропущен срок исковой давности, поскольку экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич с октября 2016 года не живет в России и не является чиновником.

28 марта замгенпрокурора в интересах Российской Федерации подал в Центральный районный суд Челябинска иск к "Макфе", одному из крупнейших в России производителей макарон, и аффилированным с ней юридическим лицам об обращении в доход государства имущества ответчиков. Ответчиками, помимо "Макфы", выступают еще 33 юрлица, в том числе входящий в группу "Макфы" производитель хлеба и хлебобулочных изделий АО "СМАК". Также ответчиками по иску являются 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области, экс-сенатор Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об обеспечительных мерах по иску и запретил проводить регистрационные и распорядительные действия с акциями и долями компаний.

Согласно данным в картотеке суда, по делу выдано 95 исполнительных листов, еще семь возвращены.

Как писал "Коммерсантъ", Генпрокуратура требует обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства, ссылаясь на коррупционное происхождение бизнеса.

В ведомстве полагают, что главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. В частности, по закону они должны были прекратить заниматься бизнесом, отказавшись в том числе от участия в управлении коммерческими структурами, и декларировать свои активы, однако прокурорская проверка установила, что они фактически владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали.

Управление бизнес-активами ответчики, по версии Генпрокуратуры, осуществляли через родственников и доверенных лиц.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий (указано на сайте общества, с данной оценкой согласны и участники рынка), внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. В данный концерн входит еще 26 компаний, их совокупная стоимость в прокурорском иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка - в 41 млрд рублей, а валовая прибыль - 13,6 млрд рублей.

Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований. Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

Михаил Юревич с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, до этого был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.