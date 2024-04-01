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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

СК возбудил уголовное дело в связи с ЧП на свердловской шахте "Северопесчанская"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в связи с обвалом породы на шахте "Северопесчанская" в Краснотурьинске (Свердловская область), в результате которого под завалами оказались несколько человек, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Дело возбуждено по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых в свою очередь уточнил журналистам, что причиной инцидента мог стать горный удар, который, по предварительным данным, произошел под землей в 18:49 (16:49 по московскому времени).

По его словам, личности всех пятерых рабочих полицией уже установлены. "Это четверо местных жителей, среди которых Никита К., 1987 г.р., и Николай М., 1977 г.р., оба - машинисты скреперной лебедки; проходчик Дмитрий О., 1987 г.р., из Североуральска, и его коллега - Владимир К., 1996 г.р., а также буровик Сергей Ф., 1979 г.р", - отметил он.

По данным Горелых, на предприятии работает оперативный штаб, предпринимаются все необходимые меры, чтобы в кратчайший срок извлечь из-под завала пятого рабочего. Кроме того, на месте происшествия находятся прокурор муниципалитета Леонид Сопочкин, руководитель городского отдела СКР Владимир Чернецов, специалисты из МВД, МЧС и руководство предприятия.

В понедельник вечером на шахте "Северопесчанская" в Краснотурьинске произошел взрыв и обвал горной породы. Из-под завалов были извлечены четыре человека, их доставили на поверхность, одному из них госпитализация не потребовалась.

По данным Минздрава, двух пострадавших уже доставили в местную больницу, вскоре должны привезти еще одного. Состояние рабочих, которые уже находятся в больнице, по информации регионального Минздрава, средней тяжести.

Поиски пятого рабочего на шахте продолжаются.

Прокуратура организовала проверку соблюдения безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда.

Краснотурьинск Свердловская область СКР
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