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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

Один рабочий погиб при обрушении породы на уральской шахте

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Пятый рабочий найден на шахте в Краснотурьинске в Свердловской области, где произошло обрушение породы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Один в тяжелом состоянии, двое - средней тяжести, четвертый отказался от госпитализации, пятый погиб", - уточнили в пресс-службе.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что погибший работал на предприятии меньше месяца - он устроился туда 7 марта.

Горелых добавил, что у погибшего осталось двое несовершеннолетних детей - 2018 и 2022 г.р.

Пресс-служба регионального управления Следственного комитета России в свою очередь уточнила, что погиб проходчик 1987 года рождения, его тело в ближайшее время будет направлено на экспертизу.

В понедельник вечером на шахте "Северопесчанская" в Краснотурьинске, по предварительным данным, произошел горный удар. Из шахты удалось спасти четырех рабочих, двое из них находились в состоянии средней тяжести, еще одному из них госпитализация не потребовалась.

Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Прокуратура организовала проверку соблюдения безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда.

Краснотурьинск Свердловская область
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