Трое пострадавших на шахте в Свердловской области находятся в реанимации

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Рабочие, которых доставили в больницу с шахты "Северопесчанская" (Краснотурьинск, Свердловская область), где произошел обвал горной породы, находятся в реанимации, но их жизни ничего не угрожает, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"У всех троих состояние стабильно тяжелое, но угрозы их жизни нет. Врачи делают все возможное, чтобы спасти шахтеров", - отметил Горелых.

В понедельник вечером на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, по предварительным данным, произошел горный удар. Из шахты удалось спасти четырех рабочих, трое из них были доставлены в больницу. Еще один рабочий погиб.

Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Прокуратура после инцидента проверит соблюдение правил безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда.