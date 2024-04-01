Рынок российских операционных систем вырос в 2023 году в 1,5 раза

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Объем рынка российских операционных систем вырос по итогам 2023 года на 57%, до 11,3 млрд рублей, говорится в сообщении консалтинговой компании Strategy Partners.

"Фактический рост рынка оказался выше изначальных прогнозов, - говорится в сообщении компании. - В прогнозном сценарии ожидался рост на 44%, до 10,4 млрд рублей".

По оценке Strategy Partners, опережающий рост рынка связан, в частности, с тем, что более активно стали переходить на российские операционные системы средние и крупные компании (b2b-сегмент), на которые не распространяются регуляторные требования по обязательному переходу. Доля этого сегмента достигла в прошлом году 10% от общего объема рынка российских ОС.

"Указанный фактор станет дополнительным драйвером роста продаж российских ОС в среднесрочной перспективе", - считают в компании.

Также в Strategy Partners считают, что росту рынка способствуют повышение технологической зрелости российских ОС и получение опыта по их масштабному внедрению.

По данным компании, по итогам года 97% рынка российских ОС занимают три разработчика ПО - "Группа Астра" с долей в 76%, "Базальт СПО" (11%) и "Редсофт" (10%).

В 2023 году Strategy Partners прогнозировала, что по итогам года объем этого рынка в РФ составит 21,9 млрд рублей. При этом доля российских ОС оценивалась в 47%. Также компания прогнозировала, что к 2030 году объем рынка вырастет до 72 млрд рублей, а доля российских ОС увеличится до 89%.

По оценке Strategy Partners, к 2030 году в госсегменте и сегменте госкомпаний уровень проникновения российских ОС будет близок к 100%. В коммерческом сегменте этот показатель составит менее 50%, что сохранит для разработчиков потенциал для дальнейшего наращивания уровня проникновения и после 2030 года.

На операционные системы приходится около 25% от общего объема рынка инфраструктурного программного обеспечения (помимо сегмента ОС включает в себя сегменты СУБД, систем виртуализации, резервного хранения данных и т.п.). Его объем по итогам 2022 года составил около 77 млрд рублей и, по прогнозу Strategy Partners, должен вырасти по итогам 2023 года до приблизительно 100 млрд рублей (оценка рынка компанией еще не проводилась - ИФ). Предполагается, что к 2030 году объем рынка инфраструктурного ПО вырастет до 270 млрд. При этом доля продуктов российских разработчиков на этом рынке будет увеличиваться до приблизительно 90% (243 млрд рублей) в 2030 году с 51% в 2023 году (51 млрд рублей).