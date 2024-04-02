Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Пепловый выброс на высоту 4,5 км над уровнем моря зарегистрирован во вторник утром на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир, сообщается на сайте камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН.

Пепловый шлейф протянулся на расстояние 5 км в южном направлении от вулкана.

"Продолжается умеренное эксплозивное извержение вулкана. Выбросы пепла на высоту до 6 км над уровнем моря могут произойти в любое время. Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты и аэропорт Северо-Курильска", - говорится в сообщении KVERT.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого Эбеко извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как он относится к древним затухающим вулканам.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает, что пепел может представлять угрозу для низколетящих воздушных судов.