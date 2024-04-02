Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В ФСБ заявили об обнаружении канала поставки контрабандной взрывчатки, которая ввозилась в РФ с территории Украины через страны Евросоюза под видом церковной утвари.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с ФТС России перекрыт трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины транзитом через страны Европейского союза", - сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе сообщили, что в ходе досмотра автомобиля на международном автомобильном пункте пропуска "Убылинка" (Псковская область, латвийско-российский участок государственной границы) сотрудники ФСБ обнаружили во ввозимой партии православных икон и церковной утвари взрывчатку иностранного производства.

"Всего из груза, следовавшего по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7", - сказали в ЦОС.

Там добавили, что "задержано лицо, причастное к совершению преступления", следственным отделом УФСБ по Псковской области возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору).

В ФСБ подчеркнули, что "организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству".

В спецслужбе не раскрыли личность задержанного и не привели других подробностей спецоперации.