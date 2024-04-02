Обнаруженную в Псковской области взрывчатку везли в Москву

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Взрывчатка, спрятанная в иконах и церковной утвари, которую ввозили в РФ из Украины через Евросоюз, должна была быть доставлена в Москву, сообщил задержанный в рамках этого дела.

Видео с частью его опроса опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанный рассказал, что погрузка икон и утвари проходила в Румынии.

ФСБ также представила комментарий начальника отдела экспертно-криминалистического центра МВД РФ по Псковской области Дмитрия Белоцерковского, который заявил, что в ввозимых иконах был спрятан гексоген.

По словам эксперта, массы изъятого достаточно "для подрыва пятиэтажного жилого дома".

Он сообщил, что также были обнаружены взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, применяемые специальными подразделениями вооруженных сил для диверсий.

Ранее во вторник, 2 апреля, в ФСБ сообщили, что в ходе досмотра автомобиля на международном автомобильном пункте пропуска "Убылинка" (Псковская область, латвийско-российский участок государственной границы) сотрудники спецслужбы обнаружили во ввозимой партии православных икон и церковной утвари взрывчатку иностранного производства.

"Всего из груза, следовавшего по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7", - сказали в ЦОС.