Два Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Японского моря

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели многочасовое патрулирование над акваторией Японского моря, заявили в Минобороны РФ во вторник.

По словам военных, продолжительность полета составила около 10 часов.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил", - сообщили в министерстве.

"Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, чьи слова привели в Минобороны РФ.

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - отметил он.