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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:23

Путин сообщил об анализе действий всех служб и организаций, отвечавших за Crocus

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В настоящее время идет комплексная оценка действий всех органов, служб и организаций, которые отвечали за подмосковный концертный зал Crocus City Hall, где 22 марта в результате теракта погибли люди, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас комплексно оцениваются действия всех правоохранительных, контрольных, надзорных служб, коммерческих организаций, которые отвечали за этот крупный объект, где произошел теракт", - сказал Путин на коллегии МВД РФ во вторник.

"Мы заплатили очень высокую цену, и весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным", - подчеркнул Путин.

По его словам, "это важно, прежде всего, для того, чтобы вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей, на спортивных сооружениях, транспорте, в торгово-развлекательных центрах, школах, больницах, вузах, театрах и так далее".

"Все эти объекты должны быть под постоянным контролем. И ключевую роль в решении этой задачи призваны, в том числе, играть органы внутренних дел", - сказал глава государства.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин, они открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, число погибших в теракте в поименном списке МЧС России составляет 144 человека.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Сейчас по делу арестованы 10 фигурантов.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 марта – 02 апреля 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Владимир Путин Crocus City Hall
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