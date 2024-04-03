Студенты и преподаватели МГУ не смогут посещать вуз без прививки от кори

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Московское управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование после выявления кори у студента МГУ имени Ломоносова, студентам и преподавателям дано предписание не посещать вуз без прививки, сообщается на сайте ведомства.

"Определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания. В адрес руководства университета направлено предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании", - говорится в сообщении.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве 28 марта начали эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента второго курса МГУ. Шуваловский корпус вуза перешел на дистанционный режим работы до 12 апреля из-за выявленных случаев кори на нескольких факультетах.