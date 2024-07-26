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В Москве запретили работу частного детского сада "Имран" из-за кори

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Московское управление Роспотребнадзора временно запретило работу частного детского сада "Имран" из-за выявленного кори у ребенка из младшей группы, сообщает сайт ведомства.

"Выявленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства способствовали возникновению и распространению инфекционного заболевания, составлен протокол о временном запрете деятельности по ст. 6.3 ч. 1 КоАП", - говорится в сообщении.

Нарушения в садике 5 июля выявило эпидемиологическое расследование. По данным управления, у воспитателей садика нет медицинских книжек, а данные о вакцинации от кори садик не представил. Также установлено, что сад "Имран", расположенный в доме 61 по 3-й Парковой улице, работает, не имея санитарно- эпидемиологического заключения.

Детский сад "Имран" был опечатан, а материалы проверки переданы в суд. 12 июля Измайловский суд запретил саду работать в течение 90 суток.

Измайловский суд Роспотребнадзор Москва Имран
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