Шуваловский корпус МГУ переведен на удаленку из-за кори

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Шуваловский корпус МГУ имени Ломоносова перешел на дистанционный режим работы до 12 апреля из-за выявленных случаев кори на нескольких факультетах, сообщает телеграм-канал профкома студентов МГУ.

По данным профсоюза, случаи кори были выявлены на некоторых факультетах.

Как сказано на сайте Шуваловского корпуса, в нем размещаются биотехнологический факультет, Высшая школа инновационного бизнеса и Высшая школа перевода.