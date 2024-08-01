Глава Росрыболовства заявил о планах расширения экспорта в Латинскую Америку

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российские рыбаки, расширяя географию экспорта, намерены активнее работать со странами Латинской Америки, заявил телеканалу "Россия 24" руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Для нас самое важное, чтобы открывались (для экспорта - ИФ) те страны, в которых достаточно большой объем потребления рыбы. Конечно, помимо наших традиционных стран-импортеров - Китая, на который приходится половина экспорта, Южной Кореи, Японии, Нидерландов с Германией, нам очень интересно развивать поставки в Латинскую Америку. Это то, над чем мы сейчас собираемся усиленно работать вместе с рыбаками", - сказал чиновник.

По его словам, наиболее популярны на этом рынке тресковые виды рыбы.

"Треска в основном поставляется из Северного бассейна. Раньше экспорт шел в основном в ЕС. Сейчас он становится для нас менее интересен. Минтай добывается на Дальнем Востоке. Для нас поставки минтая с Дальнего Востока для того, чтобы диверсифицировать экспорт, очень важны", - заявил глава Росрыболовства.

Говоря о перспективах вылова рыбы в этом году, Шестаков заявил, что лососевая путина, от которой будет зависеть общий улов, "пока не радует". "Здесь пока, к сожалению, ожидания наши не те, которые даже хотелось бы. Но при этом увеличивается вылов других видов рыб - это и минтай, и иваси. Поэтому мы ожидаем, что, может быть, объем вылова будет чуть ниже рекорда прошлого года (5,3 млн тонн - ИФ), но все равно он сохранится достаточно высоким, если брать исторический период за последние 30 лет", - сказал он.

По прогнозу Шестакова, вылов сардины иваси в этом году может увеличиться на 20-30%, минтая - "наверное, тысяч на 100 тонн, это где-то порядка 5%". "Думаю, что эти объемы, по которым прирастем на Дальнем Востоке, заменят недолов по лососю", - заявил он.

Шестаков также сообщил, что производство продукции аквакультуры в стране к 2030 году может составить 10-15% от вылова дикой рыбы. Он напомнил, что стоит задача к этому году довести производство аквакультуры до 600 тысяч тонн. В 2023 году оно составило 402 тысячи тонн (на 4,8% больше, чем в 2022 году).

При этом будет активно развиваться производство кормов для рыбы. "Ограничения на поставки кормов из ряда стран привели к тому, что мы переориентировались на импорт из дружественных стран. Второе: оно дало очень сильный инвестиционный толчок для строительства отечественных заводов по производству кормов, - сказал он. - Сейчас строятся 8 современных заводов. К 2025 году ожидаем, что где-то процентов 40-50% (потребности в кормах - ИФ) закроем, к 2028 году - процентов на 80. Большой завод построен в Белоруссии. С учетом этого, думаю, что процентов 90-100 мы сможем закрыть в ближайшие три-четыре года", - заявил Шестаков.