Два конвоира задержаны за передачу телефонов вору в законе Шишкану

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Следователи задержали двух конвоиров, способствовавших передаче мобильных телефонов главному фигуранту дела о преступном сообществе - вору в законе Олегу Медведеву (Шишкан) - в здании суда и во время перевозки, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Задержаны начальник конвоя Алексей Абакумов и старший полицейский Иван Александров. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается в среду в телеграм-канале ведомства

По данным следствия, Абакумов и Александров при конвоировании Медведева в здании суда "незаконно обеспечили условия для взаимодействия Медведева с другими подсудимыми и передачу от иных лиц мобильных телефонов и сим-карт, замаскированных в пачках сигарет".

"При конвоировании на каждое судебное заседание по указанию Медведева его подручные осуществляли скрытую транспортировку мобильных телефонов. Затем они передавали эти устройства своему главарю Медведеву, который вел по ним телефонные разговоры в перерывах судебного заседания, в том числе давая указания о воздействии на неугодных ему свидетелей по уголовному делу", - говорится в сообщении.

Указанные действия, утверждают в СКР, "Медведев и другие подсудимые осуществляли при содействии Абакумова и Александрова".

При очередной попытке передачи телефона у одного из членов возглавляемого Медведевым преступного сообщества Лоретиса Виткаускаса было обнаружено и изъято мобильное устройство с сим-картой, заявили в ведомстве.

В СКР напомнили, что уголовное дело в отношении Медведева и его соучастников, обвиняемых в создании преступного сообщества, убийствах, вымогательствах и незаконном хранении оружия, рассматривается в Мосгорсуде.

Под стражей содержатся девять фигурантов, включая самого Медведева, задержанного в 2019 году.

По версии следствия, созданное Медведевым преступное сообщество к 2010 году установило криминальный контроль на территории Раменского района Московской области.

"В числе совершенных соучастниками наиболее тяжких преступлений: убийство в 2012 году генерального директора ЗАО "Племзавод Раменское" и трех ее родственников за отказ передать земельные участки; нападение в 2014 году на предпринимателя, отказавшегося передавать часть прибыли от незаконной предпринимательской деятельности, в результате которого мужчина скончался; покушение на убийство мужчины в 2015 году; применение участником преступной организации насилия в отношении сотрудника полиции при задержании Медведева", - сообщали ранее в СКР.

По данным ведомства, члены сообщества хранили в тайнике автоматы Калашникова с боеприпасами, впоследствии изъятые.