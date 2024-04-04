Ведомства согласовали пересдачу любого ЕГЭ в 2024 году 4 и 5 июля

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Один из экзаменов из числа ЕГЭ в 2024 году можно будет пересдать 4 и 5 июля. Соответствующий совместный проект приказа Минпросвещения и Рособрнадзора опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов в четверг.

Согласно проекту приказа, 4 июля (четверг) выпускники смогут пересдать письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам, а также информатику, обществознание, русский язык, физику и химию.

В пятницу 5 июля экзаменуемые смогут еще раз сдать биологию, географию, математику базового и профильного уровня, а также устную часть экзамена по иностранным языкам (английский, испанский, китайский, немецкий, французский), историю и литературу.

В пояснительной записке к документу сообщается, что проект приказа направлен на предоставление возможности выпускникам, освоившим образовательные программы среднего общего образования, пересдать ЕГЭ по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты.

В начале марта глава Рособрнадзора сообщал о том, что первый результат выпускника при пересдаче будет аннулироваться, то есть выбирать лучший результат за экзамен возможности не будет.

Выступая с посланием Федеральному собранию в конце февраля, президент РФ Владимир Путин предложил позволить выпускникам школ пересдавать ЕГЭ по одному из предметов, причем так, чтобы они успели подать документы до конца приёмной кампании в вузы.