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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету может появиться не раньше 23 мая

Рособрнадзор не планирует пересдач в досрочный период

Возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету может появиться не раньше 23 мая
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Рособрнадзор планирует предоставить возможность пересдавать один из предметов Единого госэкзамена в год сдачи, начиная с основного периода проведения экзамена, который стартует 23 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В сам досрочный период пересдач не запланировано. Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать пересдачу ЕГЭ, в соответствии с посланием президента РФ, в основной период, который начинается 23 мая", - сказано в сообщении.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил разрешить выпускникам школ пересдавать ЕГЭ по одному из предметов, чтобы они успели подать в вузы документы до конца приемной кампании.

6 марта глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал о том, что возможность пересдачи одного из ЕГЭ по выбору может появиться уже в июне этого года. Он предупредил, что при пересдаче первый результат выпускника будет аннулирован, то есть выбирать лучший результат будет нельзя.

Анзор Музаев Владимир Путин ЕГЭ Рособрнадзор
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